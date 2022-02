Attanasio, Di Maio: 'Ogni sforzo per arrivare alla verità'

(ANSA) - MILANO, 22 FEB - "Accanto alla nostra azione per portare avanti l'impegno diplomatico in cui Luca credeva, faremo ogni sforzo, come cittadini e come rappresentanti delle Istituzioni, per arrivare alla verità sulla sua morte e su quelle di Vittorio Iacovacci e di Mustapha Milambo": è quanto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha assicurato in una lettera pubblicata dal quotidiano Avvenire oggi, a un anno esatto dall'uccisione dell'ambasciatore Luca Attanasio nella Repubblica Democratica del Congo. "Lo dobbiamo a loro e alle loro famiglie.

Lo dobbiamo - ha aggiunto - a tutti coloro che ogni giorno, con passione e dedizione, si mettono al servizio dell'Italia, in patria e all'estero".

"Sono contento che il ministro Di Maio oggi abbia scritto questa lettera ad Avvenire", ha detto Salvatore Attanasio, padre di Luca. "Oggi per noi - ha aggiunto - è una giornata difficile.

Certamente se l'ha fatto è un gesto apprezzabile che va nella direzione che noi vogliamo: bisogna arrivare alla verità. Senza verità non ci sarà mai giustizia. Questo ce lo aspettiamo da parte delle istituzioni".

"Sono mancati due figli dell'Italia, quindi io mi fido di questo Paese per arrivare alla verità" ha detto Zakia Seddiki, moglie di Luca.

E oggi il Consiglio regionale della Lombardia ha chiesto all'unanimità che si trovi la verità sull'imboscata che costò la vita a tre persone. (ANSA).