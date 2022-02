Arte: Pavia rilancia la storica 'Cupola Arnaboldi'

(ANSA) - PAVIA, 22 FEB - Diventerà un punto di riferimento per i turisti che transitano da Pavia, in particolare per quelli che percorrono i "cammini religiosi". L'antica "Cupola Arnaboldi", nel cuore della città, realizzata nel 1882 e per oltre un secolo luogo abituale del commercio agricolo e delle trattazioni bancarie, entro la fine dell'anno si presenterà con un volto nuovo ai pavesi. E' infatti stato avviato un importante intervento di ristrutturazione, con un investimento complessivo di 715 mila euro (475 mila dei quali erogati dalla Fondazione Cariplo).

"Il nuovo progetto di ristrutturazione, già iniziato, prevede di creare e far crescere un sistema culturale e turistico che promuova Pavia e i suoi prodotti di eccellenza", ha sottolineato oggi Giovanni Merlino, commissario straordinario della Camera di Commercio, l'ente proprietario della struttura. Al piano terra nascerà un infopoint turistico dei "cammini", che promuoverà gli itinerari culturali e religiosi di Pavia ed erogherà servizi di informazione, accoglienza, assistenza turistica, vendita di pubblicazioni e attività collegate al territorio.

Ci sarà spazio anche per una "Bottega dei Cammini": una vetrina dedicata all'enogastronomia e alla storia locale, con la possibilità non solo di acquistare i prodotti tipici del territorio ma anche di gustarli sul posto. Al piano superiore della verrà realizzato uno spazio multifunzionale, in cui potranno svolgersi iniziative culturali e di formazione. Il sindaco Mario Fabrizio Fracassi ha anche annunciato che si sta pensando ad un intervento di ristrutturazione anche della vicina Piazza del Lino. I lavori alla "Cupola Arnaboldi" dovrebbero concludersi entro novembre, consentendo così l'utilizzo della struttura per le prossime festività natalizie. (ANSA).