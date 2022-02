A Milano debutta il progetto Maison Martino Midali

(ANSA) - MILANO, 22 FEB - Debutta a Milano Moda Donna Maison Martino Midali, un nuovo progetto dello stilista, per il suo omonimo marchio, che mette insieme tutte le capsule collection o edizioni limitate, come quelle presentate oggi, dedicate ai kimono e alle scarpe friulane.

Il Kimono, capo culto della tradizione giapponese, diviene un capospalla femminile, che gioca sul contrasto di tessuti come il velluto stretch da una parte e il tessuto a fantasia dall'altra, floreale, animalier o geometrico, e si abbina a look streetwear, casual e persino al denim.

La seconda capsule vede invece protagoniste le scarpe friulane, in una limited edition green, realizzata con materiali riciclati e in motivi jacquard. (ANSA).