Milano-Cortina: Sala, ora inizia fase importante del lavoro

(ANSA) - MILANO, 21 FEB - "C'è la fase della celebrazione e poi quella del lavoro. Il momento della celebrazione è stato davvero emozionante, ora arriva la fase più importante quella del lavoro": lo dice il sindaco di Milano Beppe Sala in conferenza stampa in occasione dell'arrivo a Malpensa della bandiera Olimpica con la delegazione di Milano-Cortina 2026 che ha vissuto i giochi di Beijing 2022. "Nella fase lavorativa c'è una parte operativa per preparare una straordinaria edizione. E poi quella sportiva, la più importante, ci auguriamo tutti che loro ci siano per l'edizione di Milano Cortina", aggiunge guardando gli atleti, tra i quali Fontana, Brignone, Lollobrigida e Mosaner. (ANSA).