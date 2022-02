Maltempo: 60 interventi Vigili fuoco nel Milanese per il vento

(ANSA) - MILANO, 21 FEB - Sono una sessantina, in giornata, gli interventi effettuati dai vigili del fuoco nel Milanese a causa del forte vento. I vigili sono intervenuti per rimuovere in particolare rami di alberi caduti e, in un'occasione, per assicurare una lettera dell'insegna dell'ospedale di Cinisello Balsamo che rischiava di cadere.

A Milano, una donna è rimasta ferita in modo lieve alla testa dalla caduta di una tegola in via Sammartini, nei pressi della stazione Centrale.

Interventi anche degli agenti della Polizia locale nel capoluogo lombardo per cartelli stradali caduti a terra. (ANSA).