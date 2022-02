Lombardia: Santanché, Fontana? Fdi ha un suo candidato

(ANSA) - MILANO, 21 FEB - Non so quali siano le intenzioni del presidente Fontana, non sappiamo ancora se lui vorrà candidarsi, nel caso faremo una riflessione, ma Fdi ha un suo candidato". Lo ha detto la coordinatrice regionale di Fratelli d'Italia, Daniela Santanché a proposito del candidato del centrodestra alle prossime elezioni in Lombardia nel 2023.

"Fontana ha tutta la nostra stima e vicinanza politica e umana, dobbiamo capire cosa farà, ma noi siamo pronti e il nome giusto ce lo abbiamo", ha aggiunto nel corso della presentazione del passaggio dalla Lega al suo partito del sindaco di Agnosine (Brescia), Giorgio Bontempi A proposito dell'identikit di quello che potrebbe essere il candidato presidente della Regione Lombardia di Fratelli d'Italia, Santanchè ha detto: "Donna o uomo non lo dico, se no sarebbe troppo facile indovinare. Sarà una persona competente, che da molti anni si occupa di politica, che conosce bene i meccanismi. Siamo consapevoli di avere un candidato pronto per la sfida della Regione Lombardia che per noi è molto importante".

A chi le chiedeva se le vicende giudiziarie del governatore uscente Fontana potrebbero avere un peso in una sua eventuale ricandidatura, la coordinatrice regionale del partito di Giorgia Meloni ha risposto: "Sono una persona assolutamente garantista, la magistratura farà il suo corso ma per noi non è colpevole prima di sentire il giudizio". (ANSA).