Incidentri stradali: auto in fiamme, giovane salvato dai cc

(ANSA) - PAVIA, 21 FEB - Il provvidenziale intervento di due carabinieri, di servizio nella notte in Lomellina, ha salvato la vita a un giovane di 25 anni che, alla guida della sua auto, si era schiantato contro il muro della casa di riposo di Mezzana Bigli (Pavia). Il ragazzo era rimasto incastrato nella vettura che, nel frattempo, era stata interessata da un principio di incendio.

I due militari, con l'utilizzo di un estintore, hanno arginato il propagarsi delle fiamme. Poi, dopo aver rimosso alcune parti del cruscotto e tagliato le cinture di sicurezza, hanno estratto il giovane poco prima che l'abitacolo venisse completamente interessato dall'incendio, che è stato successivamente domato dai vigili del fuoco.

Il 25enne è stato poi trasferito in ambulanza al Policlinico San Matteo di Pavia, dove si trova attualmente ricoverato, non in pericolo di vita. (ANSA).