Impalcatura cade per il vento, uomo grave nel Cremonese

(ANSA) - CREMONA, 21 FEB - Schiacciato sotto una impalcatura presumibilmente fatta cadere dal vento, un agricoltore di 70 anni di Soncino, in provincia di Cremona, è stato trasportato in ospedale in condizioni gravissime con un trauma cranico dopo esser stato soccorso in arresto cardio circolatorio.

L'incidente si è verificato nel primo pomeriggio, nella cascina di proprietà dell'imprenditore agricolo, e a trovarlo è stata la moglie, che ha immediatamente chiamato il 118 e poi cercato di prestare i primi soccorsi con altri famigliari.

Del caso si stanno occupando i carabinieri e l'ipotesi più accreditata è quella della fatalità: una raffica di vento più violenta di altre avrebbe provocato il crollo del ponteggio proprio nel momento in cui il 70enne, ora ricoverato in rianimazione, stava passando nei pressi della struttura. (ANSA).