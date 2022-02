Droga: arrestati padre, madre e figlio a Crema

(ANSA) - MILANO, 21 FEB - Un'intera famiglia composta da padre, madre e figlio è finita in carcere con l'accusa di coltivazione, produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

A scoprire gli affari illeciti di famiglia, e ad interromperli, sono stati gli agenti del Commissariato di Crema, controllando un gruppo di giovani in un parcheggio di via 4 Novembre, zona della città notoriamente frequentata da persone dedite allo spaccio e al consumo di droga. Lì hanno fermato un 20enne, residente nel Cremasco, con una bustina con residui di marijuana e banconote di vario taglio. Ritenendo che il denaro fosse provento di spaccio, i poliziotti hanno perquisito l'abitazione del giovane e, in una sorta di ripostiglio, nascosto da pannelli in cartongesso, è spuntata una serra allestita con pannelli in polistirolo per l'isolamento termico, ventilatori per l'aerazione e lampade a raggi UV per il riscaldamento. Sono state sequestrate 25 piantine di marijuana.

E dopo che è apparso chiaro che i genitori avessero allestito la coltivazione per produrre lo stupefacente che poi il figlio smerciava ai coetanei, tutta la famiglia è finita in manette.

