Covid: Fontana a Codogno, oggi primo giorno ripartenza

(ANSA) - CODOGNO (LODI), 21 FEB - ""Credo si debba vedere, oggi, come la prima giornata della ripartenza, della rinascita": è questo l'auspicio del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, che, a due anni dalla scoperta del primo caso italiano di Coronavirus, è intervenuto all'evento 'Codogno 2020 - 2022' organizzato all'ex ospedale Soave di Codogno dalla Regione Lombardia in collaborazione con Asst di Lodi e il Comune, a due anni di distanza dalla scoperta del cosiddetto paziente 1 italiano, Mattia Maestri, che stasera era presente in sala. (ANSA).