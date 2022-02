Alla Triennale di Milano i busti di Fedez di Vezzoli

(ANSA) - MILANO, 21 FEB - Il nero e il bianco, l'imprenditore e l'artista, l'umano e il "Disumano". E' un duplice ritratto di Fedez, nome d'arte del rapper Federico Leonardo Lucia, la nuova opera del 2021 dal titolo "Il pessimista narcisista e il narcisista pessimista" dell'artista bresciano Francesco Vezzoli.

Due busti che rappresentano anche la capacità di Fedez di essere figura polarizzante e divisiva, anche su temi politici e di attualità, e che verrà installata nel mezzanino dello Scalone d'Onore di Triennale fino al 4 aprile.

Quel giorno i due busti verranno battuti all'asta, con la collaborazione di Sotheby's Italia, e il ricavato devoluto alla Fondazione Together To Go (Tog), che offre cure gratuite ai bambini con gravi patologie neurologiche. A questo scopo andrà anche una parte del ricavato dell'album di Fedez "Disumano", la cui cover è appunto uno scatto dell'opera realizzata dal fotografo Delfino Sisto Legnani, per la costruzione della nuove sede di via Livigno a Milano. "Questo album è un riflettore per aiutare una realtà milanese di cui prendersi cura. Ho conosciuto Tog grazie a La Pina e a Dargen D'Amico, si tratta di un fiore all'occhiello per Milano e realmente anche per tutto il Paese, senza retorica. Quello che fa e i servizi che offre ai bambini - osserva ancora Fedez - sono qualcosa di unico a livello europeo". Scherza l'artista spiegando che il nome dell'opera viene dal suo "psicanalista, ma non sono sicuro che il termine sia presente sui libri o che sia piuttosto un neologismo". Stefano Boeri, presidente della Triennale, ha detto di avere aderito con "entusiasmo a questo progetto. Siamo felici di potere esporre la nuova scultura di un grande artista della contemporaneità e che dialogherà con l'architettura del Palazzo dell'Arte". Anche la fondatrice di Tog, Antonia Noja, ha spiegato che "la mission della onlus è rendere la qualità della vita di questi bambini la migliore possibile e portarli a esprimere il massimo delle loro possibilità e capacità". E ancora: "La bellezza è un elemento fondante della visione del mondo di Tog perché aiuta tutti, e anche i bambini più sfortunati, a vivere meglio".

(ANSA).