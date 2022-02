In Lombardia 4.303 nuovi casi di Covid e 29 decessi

(ANSA) - MILANO, 20 FEB - A fronte di 50.619 tamponi effettuati sono 4.303 i nuovi casi di persone positive al Covid in Lombardia nelle ultime 24 ore, per un tasso di positività che si attesta all'8,5% (ieri 7.5%). Scendono ancora i ricoveri nei reparti ordinari dove ci sono 62 persone in meno per un totale di 129, calano anche in terapia intensiva di 4 per un totale di 152 ricoverati. Sono 29 le persone morte per Covid nelle ultime 24 ore in Lombardia.

Per quanto riguarda le province la più colpita è Milano con 1315 nuovi positivi, di cui 562 a Milano città, segue Brescia con 518, Monza e Brianza con 387, Bergamo con 348, Varese con 324, Pavia con 237, Como con 282, Mantova con 256, Cremona con 167, Lecco con 146, Lodi con 93 e Sondrio con 54. (ANSA).