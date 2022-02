Dionisi, battere Inter, Milan e Juve è storico

(ANSA) - MILANO, 20 FEB - "Vittorie in casa di Juve, Milan e Inter? Forse non ci avrei creduto, ma lavoriamo per questo. È un risultato storico, sono contento per la società. Sapevamo che l'Inter arrivava da un match impegnativo in Champions League, la nostra intenzione era giocarcela, abbiamo creato tanto, ma abbiamo anche concesso. Abbiamo giocato a viso aperto, questo volevo fare e questo abbiamo fatto". Lo ha detto Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, intervistato da Dazn dopo la vittoria con l'Inter. "Scamacca e Raspadori? L'unico top player che ha dimostrato è Berardi, gli altri sono all'inizio di un percorso. Hanno alti e bassi, dobbiamo meritarci certi palcoscenici, abbiamo fatto bene oggi ma altre volte abbiamo fatto meno bene. Oggi siamo soddisfatti della prestazione, del risultato, del lavoro di squadra, dello staff. È la vittoria di tutti". (ANSA).