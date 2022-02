Accoltellamento in casa Milano, un fermo

(ANSA) - MILANO, 20 FEB - Un uomo è stato fermato i relazione all'accoltellamento mortale avvenuto ieri in via Marco D'Agrate, a Milano. Si tratta, secondo quanto riferito dalla Polizia di Stato, di un 27enne, cittadino marocchino.

Gli investigatori della Squadra Mobile, che con i poliziotti dell'Ufficio Prevenzione Generale hanno eseguito il fermo, proseguono le indagini per identificare la vittima, un nordafricano probabilmente colpito al culmine di una lite in casa. (ANSA).