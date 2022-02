Rapinano youtuber a Milano, tre arrestati

(ANSA) - MILANO, 19 FEB - Amedeo Preziosi, 25 anni, youtuber tra i più noti in Italia (ha aperto il suo canale nel 2010 e ora ha oltre due milioni di iscritti) è stato rapinato questa mattina in via Senato a Milano da tre ragazzi che sono stati arrestati dai carabinieri della Compagnia Milano Duomo. Si tratta di tre marocchini tra i 18 e i 20 anni, senza fissa dimora che hanno preso con violenza il portafogli a Preziosi che era per strada con alcuni amici. Dopo averlo abbracciato per ostacolarne i movimenti, lo hanno spintonato e gli hanno preso il portafogli con 55 euro, due carte di credito e alcuni documenti personali.

I militari sono subito intervenuti in seguito alla chiamata al 112 da parte della vittima e, sulla scorta delle descrizioni raccolte, hanno individuato e rintracciato i tre rapinatori in via Vittor Pisani. Li hanno bloccati dopo un breve inseguimento, recuperando parte della refurtiva, che è stata restituita al proprietario.

Preziosi era anche stato invitato al matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez ed è noto soprattutto per video umoristici, alcuni dei quali riguardano il tema della scuola.

Ha anche realizzato brani e video musicali. (ANSA).