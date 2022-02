Green Pass, studenti protestano in zona Città studi a Milano

(ANSA) - MILANO, 19 FEB - Sono alcune centinaia gli studenti e che hanno manifestato nel pomeriggio a Milano contro il Green pass.

In origine si doveva tenere un presidio in piazza Leonardo da Vinci, in zona Città studi contro le politiche del governo per contenere la pandemia, ma i manifestanti hanno improvvisato un corteo che è stato fermato all'altezza di via Pascoli dal dispositivo di sicurezza organizzato dalla Questura.

Alcune linee di tram e autobus sono state deviate o sono rallentate. (ANSA).