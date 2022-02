Aggredito per scarpe fa prendere ladro

(ANSA) - SEREGNO, 19 FEB - Un gruppo di 15 ragazzi, tutti della provincia di Monza, ha aggredito un altro giovane, di 18 anni, nel tentativo di rapinargli le scarpe, ieri notte a Seregno (Monza). Lo hanno "puntato" mentre stava ordinando una porzione di Kebab in un locale e lo hanno seguito, per poi costringerlo a togliersi le scarpe cercando infine di scappare.

Lui, però, bloccando il giovane che le aveva in mano, è riuscito ad avere la meglio e a recuperarle. Il derubato ha continuato a seguire il gruppo fino in stazione e, quando i giovani si sono sparpagliati per prendere un treno, ha chiamato i carabinieri e chiesto aiuto ai passeggeri, i quali hanno costretto il giovane ladro che lo aveva aggredito a scendere dal convoglio. Bloccato dai carabinieri con addosso anche un coltello, è stato denunciato. (ANSA).