(ANSA) - BRESCIA, 19 FEB - Due gemelli di 17 anni sono stati fermati nella notte perché ritenuti gli accoltellatori della sorella di 22 anni. È accaduto a Polaveno, in provincia di Brescia. La vittima è stata operata e non sarebbe in pericolo di vita.

La dinamica di quanto accaduto nell'abitazione della famiglia bresciana è ancora da ricostruire. Le indagini sono affidate ai carabinieri. I due ragazzi sono stati poi arrestati e portati nel carcere minorile Beccaria di Milano.

(ANSA).