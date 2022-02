A Milano flash mob Non una di meno, 'stop alla violenza'

(ANSA) - MILANO, 19 FEB - Un flashmob in piazza Duomo a Milano per dire stop a ogni forma di violenza e discriminazione nei confronti delle donne e delle persone Lgbtq+ e per presentare le rivendicazioni in vista dello sciopero dell'8 marzo, giorno della festa della donna. È l'iniziativa promossa dal collettivo femminista 'Non una di meno' le cui attiviste si sono presentate in piazza Duomo con dei grandi palloncini rosa che hanno bucato nel corso del flashmob 'Ve lo buchiamo sto patriarcato'.

L'evento si è tenuto simbolicamente in piazza Duomo, come hanno spiegato le attiviste, che nella notte di Capodanno è stata teatro di violenze nei confronti di un gruppo di ragazze.

Nel corso del flashmob sono stati esposti dei cartelli con alcuni dati della violenza contro le donne in Italia: 118 donne sono state uccise nel 2021, 68 sono state uccise dal marito, compagno o da un ex, i femminicidi sono saliti dell'8% nel 2021, i ricatti e le minacce alle persone Lgbtq+ sono passati dall'11 al 28%. La disoccupazione femminile in italia è al 50% e una donna su due non lavora.

Per questo le attiviste chiedono e chiederanno, anche in vista dello sciopero dell'8 marzo, "più fondi per i centri antiviolenza, l'introduzione di una educazione sessuale orientata al consenso e alle differenze in tutte le scuole - ha spiegato Elena, una delle attiviste di Non una di meno -, un reddito di auto determinazione per poter uscire da ogni situazione di violenza in casa e sul posto di lavoro, perché sono ancora troppe, secondo un'autoinchiesta che stiamo conducendo, le donne che costrette a lasciare il posto di lavoro per questo". (ANSA).