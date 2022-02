Spacciava, arrestato finto raider

(ANSA) - MILANO, 18 FEB - Un peruviano di 38 anni è stato arrestato dalla polizia per detenzione di hashish e marijuana che consegnava a Milano fingendosi un rider. Gli agenti lo hanno fermato attorno alle 16.30 di ieri in via Ferrante Aporti, accanto alla stazione Centrale, dove si trovava in compagnia di altri extracomunitari. Nel corso del controllo nel suo zaino termico di una famosa azienda di delivery, i poliziotti hanno scoperto 63 grammi di marijuana. Il resto del carico del peruviano, che ha diversi precedenti specifici, è stato trovato durante la perquisizione del suo appartamento a Sesto San Giovanni (Milano), dove in un altro porta cibo c'erano mezzo chilo di hashish e 250 grammi di marijuana. (ANSA).