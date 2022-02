Scuola, a Milano fumogeni in piazza Affari

(ANSA) - MILANO, 18 FEB - Chiedono le dimissioni del ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi e di non fare la guerra le migliaia di studenti milanesi che stanno sfilando in centro a Milano. In piazza Affari hanno acceso fumogeni e srotolato uno striscione con scritto 'recovery school', alzando il dito medio verso la Borsa, come il dito di Cattelan, poi hanno appiccicato cartelli sulla sede di Unicredit, accusata di investire in armi e inquinare. Poco prima in piazza Cordusio - in tuta bianca verniciata di rosso, occhiali e mascherina - avevano scritto 'make school not war ' su una staccionata. (ANSA).