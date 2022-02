Moda: climber e guardiani di fari 'tester' per Fay Archive

(ANSA) - MILANO, 18 FEB - Vito e Costanza sono una coppia di climbers che vive in un van nel cuore delle Ande, insegnando ad adulti e bambini ad arrampicarsi sulle pareti della zona; Nico Lagos si dedica all'osservazione dei puma e dei gatti delle Ande nel deserto di Atacama: sono alcuni dei 'tester' scelti da Fay Archive per testare sul campo le sue giacche.

Fay Archive è infatti il progetto, curato da Alessandro Squarzi e Michele Lupi, pensato per sottolineare l'attitudine da lavoro e aria aperta del marchio Fay. Squarzi è partito dal DNA del marchio per sviluppare capi da testare sul campo: le giacche sono pensate per resistere a pioggia, freddo, vento e soprattutto all'usura del tempo. Per testarle, Fay Archive nel 2020 ha scelto di farle indossare a lavoratori che hanno a che fare quotidianamente con la durezza della natura. Le storie di questi uomini, scelti sul campo, vengono raccontate di stagione in stagione da vari fotografi. Davide Monteleone, "Explorer" del National Geographic, ha realizzato i primi capitoli scattando in Russia, sull'isola di Gotland (nel Mar Baltico) e sulle spiagge di Lanzarote. Dopo di lui James Mollison, fotografo di origine inglese, è andato alla ricerca di nuovi personaggi scattando lo scorso inverno in Islanda e, poche settimane fa, in Cile. Così i climbers hanno testato la giacca 4 Ganci in canvas di cotone, mentre il fabbro Pablo, che vive nella regione dell'Araucania, ha provato il modello resinato. Ultimi tester i fratelli Mateo e Miguel, che hanno ereditato un faro e e lo stanno trasformando in un museo dedicato alle balene. (ANSA).