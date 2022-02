Rapine a supermercati, sette arresti, nel gruppo anche donne

(ANSA) - MILANO, 17 FEB - I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cantù hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di sette indagati per una serie di rapine ai danni di supermercati.

L'ordinanza è stata emessa dal gip di Como su richiesta della Procura lariana e gli arresti sono stati eseguiti a Como, Lissone (Monza e Brianza), Limbiate (Monza e Brianza) e Rho (Milano) L'indagine è partita nel dicembre del 2020, dopo una serie di rapine ravvicinate ai danni di alcuni esercizi della grande distribuzione del Comasco, commesse da due o tre persone armate e a volto coperto. E' stato individuato un gruppo, di cui facevano parte anche donne, che cambiava "formazione" di volta in volta e mostrava, secondo gli investigatori, "professionalità, sistematicità e una collaudata organizzazione interna". Meticolosa anche la preparazione dei colpi, prima dei quali veniva neutralizzato il sistema di allarme.

Al gruppo sono attribuite sei rapine ai danni di esercizi commerciali e una per strada: a un agente di commercio, minacciato con le armi, era stato preso un orologio di valore.

Contestati anche quattro furti. Uno degli indagati prendeva parte ai colpi pur essendo ai domiciliari. (ANSA).