Pusher arrestato dopo rocambolesco inseguimento

(ANSA) - SEREGNO, 17 FEB - Un uomo di 37 anni é stato arrestato dai carabinieri a Seregno (Monza) per spaccio, al termine di un rocambolesco inseguimento.

Dopo aver corso a folle velocità per tentare di sfuggire alla gazzella dell'Arma, l'uomo si é schiantato con l'auto contro un muro, per poi cercare di scappare a piedi.

É accaduto l'altro ieri notte, ma la notizia é stata resa nota solo oggi.

Dopo averlo notato fermo a bordo strada sulla sua Bmw, i carabinieri gli hanno intimato l'alt al quale il 37 enne, in auto con un'altra persona, ha risposto ingranando la marcia e partendo a folle velocità.

Dopo lo schianto ha cercato di dileguarsi a piedi, ma é stato raggiunto e bloccato dai militari. Dopo una breve colluttazione é stato fermato. Addosso aveva otto dosi di cocaina. Quattro le aveva già lanciate in un giardinetto durante la fuga. (ANSA).