Prezzi: centinaia di agricoltori in piazza Duomo a Brescia

(ANSA) - BRESCIA, 17 FEB - Centinaia tra allevatori e agricoltori del Bresciano stanno manifestando in piazza Duomo a Brescia contro l'aumento dei prezzi di energia e materie prime.

"La situazione è pesante e mette a rischio la sopravvivenza dell'economia agricola del territorio. Le nostre aziende stanno soffrendo per i costanti rincari dell'energia, dei fertilizzanti, delle materie prime per l'alimentazione degli animali, mentre le speculazioni e il mancato riconoscimento di prezzi adeguati stanno costringendo le imprese a lavorare in perdita", spiega il presidente di Coldiretti Brescia Valter Giacomelli.

Durante la manifestazione è stata allestita una stalla con i vitelli e una vacca, ci sono le bambine vestite da contadine, i pannelli fotovoltaici simbolo dell'evoluzione green del comparto e il tavolo con l'esposizione delle eccellenze lattiero-casearie e suinicole bresciane. "Vantiamo una provincia ricca di eccellenze agricole in tutte le filiere - commenta Nadia Turelli, vice presidente di Coldiretti Brescia e delegata provinciale Donne Impresa Coldiretti - è fondamentale salvaguardarle e garantirne la continuità perché, oltre a raccontare le tradizioni, rappresentano la biodiversità davvero unica delle nostre terre". (ANSA).