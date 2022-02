Prezzi: agricoltori in piazza a Milano, strozzati dagli aumenti

(ANSA) - MILANO, 17 FEB - Un centinaio di agricoltori e allevatori del Milanese ha lasciato le campagne per scendere in piazza, con tanto di trattori e un paio di vitellini al seguito nel presidio di corso Monforte, per sensibilizzare l'opinione pubblica sulle difficoltà del loro lavoro, sempre più strozzato da speculazioni e rincari delle materie prime. Una delegazione di Coldiretti, dopo aver ricevuto la visita del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, è stata ricevuta dal Prefetto di Milano, Renato Saccone.

"Stiamo vivendo un periodo difficile per tutto il Paese e per tutte le realtà produttive - ha detto Fontana - i costi che stanno aumentando sono insopportabili soprattutto per il vostro comparto che è uno dei più penalizzati. Come Regione stiamo cercando di mettere in essere tutte le iniziative che possono andare a darvi un piccolo sostegno, ma credo che il problema debba essere affrontato a livello nazionale ed europeo con grande determinazione perché il nostro Paese non può fare a meno dell'agricoltura".

"Questa non è una manifestazione contro, ma una manifestazione per. Siamo qua a rivendicare il diritto di poter continuare a fare impresa - ha spiegato Paolo Carra, presidente di Coldiretti Lombardia -. Chiederemo al Prefetto di farsi portavoce con il governo delle nostre difficoltà. Ci sono costi di produzione che sono esplosi ed è quindi necessario che si faccia tutto quanto è possibile fare per supportare le aziende in questo contesto. Abbiamo bisogno di soluzioni, che possono esistere, di sbloccare fondi e di poter fare il nostro lavoro".

In piazza è stata allestita anche la prima esposizione sui rincari delle bollette e delle materie prime che stanno strozzando gli agricoltori e uno spazio dedicato alle opportunità che vengono dall'agricoltura con le fonti energetiche rinnovabili come il fotovoltaico sui tetti di aziende e stalle. Oltre che a Milano, Coldiretti è scesa in piazza in tutte le province lombarde. (ANSA).