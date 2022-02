Musica: nuova data per The Kid Laroi, 12 luglio a Milano

(ANSA) - ROMA, 17 FEB - Charlton Kenneth Jeffrey Howard, in arte The Kid Laroi, tornerà presto in Italia, sempre a Milano, con uno show ancora più grande e spettacolare: 12 luglio 2022 - Milano Summer Festival - Ippodromo Snai San Siro. Una nuova data dunque dopo la cancellazione causa situazione pandemia, dell'appuntamento dell'8 aprile al Fabrique di Milano.

The Kid Laroi inizia a scrivere rap fin da bambino e, nonostante il tragico omicidio di suo zio che nel 2015 ha sconvolto il suo intero nucleo familiare, ha continuato ad inseguire la sua passione riempiendo interi quaderni di rime e affinando sempre di più la sua abilità di paroliere. Ma è stato solo quando ha iniziato a caricare online video di freestyle che ha cominciato a ritagliarsi un suo pubblico. "Un ragazzo mi ha contattato su Facebook dicendo che potevo usare il suo studio gratuitamente: mi ha concesso un po' di tempo in studio, ho registrato un sacco di canzoni e le ho pubblicate su Sound Cloud" ricorda Charlton.

Il brano "Without You", certificato Oro in Italia con più di mezzo miliardo di stream e più di 2 milioni di video creati con il suono su TikTok, ha raggiunto la Top 10 della Global, la Top 15 della classifica Viral globale, la Top 40 della Viral italiana di Spotify, la Top 15 della classifica globale di Shazam e la Top 20 della classifica globale di Apple Music.

Il successo del suo nuovo EP "F*CK LOVE (SAVAGE)", che ha debuttato al terzo posto della Billboard 200, è solo l'inizio per LAROI che con il singolo "Stay", pubblicato insieme alla superstar mondiale Justin Bieber, si è aggiudicato il Disco d'Oro e Tre Volte il Disco di Platino, posizionandosi alla Numero 1 della classifica Airplay in Italia e nella Top 10 della Chart Pop Top 200 su Spotify Italia e registrando rispettivamente mezzo miliardo di stream e 1 miliardo ascolti, a livello mondiale.

I biglietti per la nuova data saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 11.00 di martedì 22 febbraio per 48 ore. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it. La vendita generale dei biglietti è aperta a partire da giovedì 24 febbraio alle ore 11.00 su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com. (ANSA).