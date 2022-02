Open Fiber: a Crema fibra ultraveloce per 13.000 case,uffici

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - Operativi i servizi a banda ultra larga di Open Fiber a Crema con 3.600 unità immobiliari già connesse nell'ambito di un piano di sviluppo complessivo che prevede il collegamento di circa 13mila unità immobiliari della città e un investimento di 4 milioni di euro.

Lo annuncia una nota dell'azienda guidata da Mario Rossetti ricordando che Open Fiber è un operatore che offre l'accesso a tutti gli operatori interessati. I cittadini interessati non devono far altro che verificare la copertura del proprio indirizzo sul sito openfiber.it, contattare uno degli operatori disponibili e scegliere il piano tariffario preferito per iniziare a navigare ad altissima velocità.

Open Fiber ricorda inoltre che il cablaggio degli edifici è gratuito e ad uso del condominio, con i conseguenti vantaggi in termini di valutazione economica dell'immobile e appetibilità commerciale garantiti dalla presenza di una connettività a banda ultra larga. (ANSA).