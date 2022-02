Industria:produzione Milano +11,1% nel quarto trimestre 2021

(ANSA) - MILANO, 16 FEB - Nel quarto trimestre del 2021 la produzione industriale nel Milanese ha fatto segnare un aumento dell'11,1% rispetto allo stesso trimestre del 2020. Lo rivelano le elaborazioni del Servizio Studi della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi.

Rispetto al terzo trimestre dello scorso anno c'è stato un aumento di produzione del 2,2% (in Lombardia è stato del 2,3) e un aumento del fatturato del 5,1, ben superiore alla media regionale del 3,6%.

Se si considera la crescita netta del fatturato, raffrontata al quarto trimestre 2020, l'aumento è del +20,4% rispetto al 19,8% regionale. Per quanto riguarda gli ordini, i mercati interni hanno ripreso la crescita in modo molto più incisivo (+22,6%) rispetto alla componente estera (+15,9%). (ANSA).