Carceri: detenuti evasi a Varese, continuano le ricerche

(ANSA) - MILANO, 16 FEB - Continuano le ricerche dei due detenuti evasi il 14 febbraio dal carcere di Varese. Erano in carcere per rapina e furto. Roberto Nardello, 50 enne di Varese, recidivo, era in carcere dal marzo 2021, arrestato insieme ad Anthony Ragona, 35 anni di Cuneo, anche lui con altri arresti alle spalle. I due, forse approfittando di una distrazione nel servizio di sorveglianza, lunedì scorso hanno scavalcato il muro e sono fuggiti. Le loro foto segnaletiche sono state diramate alle forze dell'ordine. Sono in corso indagini per identificare possibili complici. (ANSA).