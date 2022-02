AutAcademy, al via a Monza i corsi per ragazzi autistici

(ANSA) - MONZA, 16 FEB - Partirà ufficialmente il 21 febbraio nella Scuola Agraria del Parco di Monza la serie di corsi del progetto "AutAcademy", destinato a 12 giovani dai 16 ai 28 anni, con disturbo dello spettro autistico e che abbiano concluso la scuola dell'obbligo, i quali affronteranno un innovativo percorso di transizione dalla scuola al mondo del lavoro.

Tre i percorsi di formazione: cura del verde, informatica per alcune applicazioni degli strumenti digitali, ed espressione artistica. A far partire l'iniziativa sono stati Melissa La Scala e Matteo Perego, brianzoli, genitori di Alessandro, giovane autistico che a giugno avrebbe dovuto sostenere gli esami di Stato e che loro volevano fosse bocciato perché la pandemia gli aveva tolto la possibilità di realizzare le competenze relazionali per lui fondamentali alla sua maturazione e per l'assenza di progetti ponte. La loro lettera, inviata al sottosegretario regionale all'Istruzione con delega all'inclusione, Rossano Sasso, ha fatto il resto.

"Il mio obiettivo è che non ci siano altri genitori che vivano in futuro quanto abbiamo vissuto noi", ha detto all'ANSA Melissa La Scala, "il nostro sistema inclusivo è spesso solo un sistema partecipativo", mentre "bisogna fare qualcosa di meglio per accompagnare questi ragazzi alla vita adulta".

Partner del progetto, finanziato dalla Provincia di Monza e Brianza, sono IG SAMSIC HR, agenzia per il lavoro, e Auticon, azienda di consulenza IT che assume solo persone autistiche.

(ANSA).