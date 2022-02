Al via il 21 aprile il tour di Mahmood

(ANSA) - MILANO, 16 FEB - Si terrà il 21 aprile al Live Music Club di Trezzo sull'Adda, nel Milanese, la data zero del nuovo tour di Mahmood. Il vincitore, con Blanco, dell'ultimo festival di Sanremo, vista la partecipazione all'Eurovision Song Contest (Torino, 10-14 maggio 2022), rinvia invece le date di Torino, Firenze, Padova, Nonantola. Dopo Trezzo, Mahmood si esibirà all'estero, partendo il 23 aprile dal Bataclan di Parigi.

Tornerà quindi in Italia per una serie di tappe sold out: sarà lunedì 16 maggio al Concordia di Venaria (Torino) per esibirsi poi a Milano martedì 17 e mercoledì 18 maggio all'Alcatraz, mentre sabato 21 maggio sarà all'Atlantico Live di Roma. (ANSA).