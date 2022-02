Mostre: a Milano torna la rassegna 'La città dei gatti'

(ANSA) - MILANO, 15 FEB - Mostre, concerti, rassegne e incontri, tutti dedicati al felino di casa: torna a Milano, in occasione della Giornata Nazionale del Gatto del 17 febbraio, la rassegna La Città dei Gatti. Protagonista assoluto di questa edizione è il Gatto con gli Stivali, l'eroico micio protagonista della nota favola che verrà celebrato con una mostra allestita dal 17 febbraio al 13 marzo presso WOW Spazio Fumetto - Museo del Fumetto di Milano.

In programma anche un 'Concerto in Miao' (19 febbraio) con musiche di Rossini, Mozart e Ravel, una proiezione cinematografica presso la sala MediCinema dell'Ospedale Niguarda di Milano, laboratori per bambini e una serie di aperitivi solidali.

Protagonista dell'omonima fiaba popolare pubblicata per la prima volta dall'italiano Giovanni Francesco Straparola all'interno della sua raccolta "Le piacevoli notti" (1550), e poi ripreso da Giambattista Basile, Charles Perrault e dai fratelli Grimm, il Gatto con gli Stivali, magra eredità lasciata al povero figlio di un mugnaio ma che grazie alla sua astuzia porterà al suo padrone fama e ricchezza, è un personaggio molto amato da illustratori e registi, come testimonia la mostra milanese.

Il percorso si snoda tra tavole originali di maestri come Dino Battaglia ("Il Gatto con gli Stivali" pubblicato in origine sul Corriere dei Piccoli nel 1975), Guido Crepax ("Valentina con gli stivali" del 1968) e Fabio Visintin ("Vita, amori, avventure veneziane di messer Gatto con gli stivali" del 2009), una rara edizione della fiaba di Perrault, "Le chat botté" illustrata dal grande artista francese Albert Robida, e persino 7 grafiche di Andy Warhol che raffigurano, nelle sue classiche variazioni di colore, 7 dei suoi 25 Siamesi tutti di nome Sam. (ANSA).