Sea: accordo con Airbus per rifornimento aerei a idrogeno

(ANSA) - MILANO, 14 FEB - Sea, la società che gestisce gli aeroporti di Milano Linate e Malpensa, e Airbus hanno siglato un protocollo d'intesa per lo studio e la realizzazione di progetti per la distribuzione dell'idrogeno negli aeroporti di Milano. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che Airbus prevede di produrre i primi aerei a idrogeno nel 2035. Una stima che, secondo Sea, "rende necessaria anche un'accelerazione da parte degli aeroporti dello studio e della realizzazione di impianti per rifornire i nuovi aerei". "Gli aeroporti di Milano - prosegue Sea - hanno accolto la sfida e faranno da apripista in Europa, preparandosi ad accogliere gli aerei di nuova generazione". In particolare, secondo l'amministratore delegato di Sea Armando Brunini, il Gruppo fa un "concreto passo avanti nell'individuare soluzioni importanti per la decarbonizzazione degli aeroporti e di tutto il settore. Stiamo vivendo una transizione importante e abbiamo scelto di esserne protagonisti insieme ai nostri partner". "Il trasporto aereo ha nel suo Dna l'innovazione - conclude - e grazie ad Airbus sta correndo verso una trasformazione che fino a qualche anno fa non era nemmeno immaginabile. Siamo orgogliosi di farne parte". (ANSA).