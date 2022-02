Covid: Casellati, ricerca può portare a risultati insperati

(ANSA) - MILANO, 14 FEB - "La pandemia ci ha dimostrato in modo plastico quanto la cooperazione nella ricerca possa portare a risultati fino a ieri insperati". Lo ha detto la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università Vita-Salute del San Raffaele a Milano.

La pandemia "ha testimoniato che il progresso scientifico è una missione che non può essere affrontata in modo autarchico e autoreferenziale - ha concluso - perché è una sfida dell'umanità". (ANSA).