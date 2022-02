A Milano occupati licei Parini e Bottoni

(ANSA) - MILANO, 14 FEB - Continua la mobilitazione a staffetta dei licei milanesi. Dopo il Manzoni e il Carducci, occupati nelle scorse settimane, stamattina gli studenti hanno occupato il classico Parini e lo scientifico Bottoni, dove la preside Giovanna Mezzatesta parla però di autogestione piuttosto che di occupazione.

"Abbiamo occupato stamattina, abbiamo tenuto un'assemblea in cortile, ora - racconta Simone, del Parini - stiamo tenendo varie attività organizzate in vari spazi della scuola. Avevamo avvisato la dirigenza, con cui va tutto bene, la decisione di occupare infatti è stata presa alla luce del sole, il comitato studentesco ha votato all'80% a favore dell'occupazione". Per la notte, "rimaniamo qui a dormire con una delegazione per evitare problemi di danneggiamenti". Per quanto riguarda lo scientifico Bottoni, "c'è una forma di autogestione, i ragazzi - racconta la preside Giovanna Mezzatesta - stanno tenendo lezioni alternative al piano terreno all'interno delle aule, hanno creato gruppi di studio cui partecipano anche alcuni insegnanti a titolo personale, poi cosa vorranno fare stasera lo vedremo". In ogni caso, "la nostra massima collaborazione con gli studenti è dovuta". (ANSA).