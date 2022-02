Serie A: 1-0 alla Samp, il Milan è primo a +1 sull'Inter

(ANSA) - ROMA, 13 FEB - Il Milan ha battuto la Sampdoria 1-0 a San Siro in un incontro della 25/a giornata di serie A e sale al primo posto in classifica a +1 sull'Inter, che però hanno una partita in meno. La partita è stata decisa da una rete di Leao nei primi minuti, alla quale i blucerchiati non hanno saputo rispondere, rendendosi quasi mai pericolosi. (ANSA).