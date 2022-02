Trasporti, Giana (Atm): 'Quest'anno assumeremo 650 persone'

(ANSA) - MILANO, 11 FEB - Atm, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico a Milano, quest'anno assumerà circa 650 persone. Lo ha annunciato il direttore generale, Arrigo Giana, nel corso della commissione al Comune di Milano.

Le persone che saranno assunte "vanno da ruoli di front line, autisti, personale manutentivo, a ruoli più specialistici, come tecnici e ingegneri o ancora per il ruolo di staff legato al mondo finanziario e organizzativo", ha detto Giana. Atm sta cercando di far fronte a quelle che potrebbero essere delle barriere per approdare ad alcuni lavori come quello del conducente, infatti l'abilitazione con la patente adeguata e le certificazioni costa circa 3 mila euro.

"Atm sta ipotizzando interventi per finanziare parzialmente anche a fondo perduto l'acquisizione di queste abilitazioni, legate a condizioni di fedeltà aziendale - ha aggiunto Giana -.

Si tratterebbe di finanziare il costo parziale chiedendo in cambio una permanenza minima in Atm che consenta di ammortizzare il costo".

Inoltre c'è il tema della casa per i dipendenti che arrivano da fuori, in particolare dalle regioni del sud. "Abbiamo fatto convenzioni con strutture di pensionati universitari e stiamo valutando altre attività, legate alla possibilità dell'azienda di fungere da camera di compensazione tra un'offerta privata di mercato di case a prezzi accessibili e la domanda generata dalle nuove assunzioni - ha detto -. Si tratta di un target di personale giovane che ha necessità di alloggi anche a metratura ridotta. Questo può essere un elemento che aiuta anche l'ingresso a Milano". (ANSA).