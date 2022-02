Scuola:mamma Vivaio,non riconosco Milano

(ANSA) - MILANO, 11 FEB - "Carissimo Vice Sindaco, scrivo una lettera da semplice mamma milanese che ha studiato come lei, cresciuta in una città che ama profondamente come lei, ma che da tempo non ne riconosce più i valori..". Comincia così la lunga lettera di una mamma della scuola 'speciale' di via Vivaio a Milano, quella che per asseriti motivi di economia e riorganizzazione il Comune ha deciso di trasferire dalla sede storica dell'Istituto dei Ciechi in un'altra sede lontana che ritiene adeguabile mentre il Consiglio d'Istituto no.

"Ho due meravigliosi figli - prosegue la madre - dei quali il maggiore nato con una strana sindrome genetica che lo incasella nella categoria 'Handicap grave' (...) Dopo 5 anni di sofferenze scolastiche, da 1 anno abbiamo trovato una eccellenza senza precedenti. Mio figlio è riuscito (per lui una vittoria immensa) ad entrare in una scuola media della quale mi parlavano da anni.

Tutti i giorni prende un pulmino che lo porta in sede, scelta anche per la sua vicinanza ovviamente dato che questi ragazzini non sono autonomi e certo non possono andare dall'altra parte di Milano da soli. E' felice, mai visto così: ha imparato a conoscere nuovi spazi, a trovarli 'familiari', a prenderne confidenza come una nuova seconda casa. Se questa scuola fosse spostata, seppur disposti a svegliarci anche prima delle 6 del mattino, ma quante incognite ci chiedete ancora di affrontare santo cielo? Quanti compagni andrebbero persi per un bambino che già fa una fatica improba a socializzare, quanti insegnanti, quante certezze faticosamente conquistate?" (ANSA).