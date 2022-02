Morto ex senatore Giancarlo Bruni di Rinnovamento italiano

(ANSA) - MILANO, 11 FEB - E' morto a Brescia l'ex senatore di Rinnovamento italiano, Giancarlo Bruni: aveva 83 anni, da tempo soffriva di patologie cardiache. Era nato a Chiari (Brescia) il 18 marzo 1938. Era un medico di chirurgia generale, primario all'ospedale di Montichiari. Era vedovo e lascia la figlia Carla, giornalista. I funerali si svolgeranno domani 12 febbraio alle 10,30 nella chiesa di Sant'Afra di Brescia.

Bruni - ricordato come un medico molto attento e scrupoloso con i pazienti che seguiva anche nelle cure domiciliari nella tradizione della medicina attenta agli aspetti umani - era stato eletto il 21 aprile 1996 senatore, nel collegio Garda-Montichiari, carica che ha ricoperto fino al 2001. Era stato vicepresidente della Commissione Sanità di Palazzo Madama dove avviò il dibattito sull'uso delle cellule staminali per finalità terapeutiche. E fu anche componente della Commissione d'inchiesta sul Servizio sanitario nazionale.

"Al centro della sua esistenza - ha sottolineato la figlia Carla - ha messo sempre la famiglia, il lavoro e i pazienti che non dovevano essere lasciati soli nella loro sofferenza. E' stato un esempio di onestà". (ANSA).