Da Basf arriva la cipolla che non irrita e non fa piangere

(ANSA) - MILANO, 11 FEB - Arrivano le cipolle che non fanno piangere e che con il passare del tempo diventano anche più dolci. Si chiama 'Sunions', la nuova varietà di cipolla sviluppata dai ricercatori di Basf Vegetable Seeds e che a differenza di quella tradizionale, non contiene quei composti volatili responsabili di piccantezza e lacrimazione.

In Italia le Sunions vengono prodotte da Apofruit Italia e Agrioltrepò, partner qualificati a cui Basf fornisce semi, consigli per la coltivazione e controllo qualità. Frutto di investimenti e ricerca durati tre decenni, e basate su tecniche di breeding tradizionale, le nuove cipolle sono state già introdotte con successo in Usa, Canada e Spagna, da dicembre 2021 sono disponibili nei supermercati scelti come rivenditori esclusivi.

"La cipolla senza lacrime è un esempio lampante della nostra strategia, che mira a rendere piacevole l'alimentazione sana - afferma Claudia Iannarella, Consumer and Customer Manager Vegetable Seeds - Già dai primi test i consumatori italiani sembrano apprezzare molto le Sunions, sia crude che cotte. Un risultato che consideriamo con grande attenzione visto che parliamo del paese culla di gusto e buona cucina. A fronte di risultati positivi, prevediamo di ampliare ulteriormente la distribuzione nazionale". (ANSA).