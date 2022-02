COVID: il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 11 FEB - Con 88.923 tamponi effettuati è di 7.099 il numero di nuovi positivi al Coronavirus registrati in Lombardia, con un tasso di positività in calo al 7,9%. Il numero dei ricoverati diminuisce sia nelle terapie intensive (-8, 174) che nei reparti (-111, 2.161). Sono 60 i decessi.

Anche in Lombardia è stato eliminato l'obbligo di indossare la mascherina nei luoghi aperti. "È l'inizio delle fine di questa maledetta pandemia" ha commentato il presidente della Lombardia Attilio Fontana. "È un momento in cui l'impegno di tutti trova finalmente una risposta. Un passo avanti - ha aggiunto - grazie alle vaccinazioni, visto che la Lombardia è la prima al mondo per terze dosi inoculate".

Che i dati siano in netto miglioramento lo dimostra anche la chiusura, da domani, degli hub tamponi di Rho Fiera e Trenno a Milano. Data la "drastica riduzione della domanda", l'Ats Città Metropolitana ha infatti cominciato a rimodulare i punti dove vengono eseguiti i test sui casi sospetti e che accertano le guarigioni e dal 13 saranno anche rivisti gli orari degli accessi.

Tra gli spunti di cronaca legati al Covid, si segnala quello della Diocesi di Bergamo che ha "esonerato da ogni incarico pastorale" don Emanuele Personeni, il prete noto ben oltre i confini della sua ormai ex parrocchia di Ambivere e Mapello per aver sposato tesi no-vax e contro il Green pass. Tesi che da oggi il sacerdote bergamasco porterà nelle parrocchie italiane durante un suo personale itinerario, dal quale la Diocesi di Bergamo prende nettamente le distanze. Il tour è stato annunciato dallo stesso don Emanuele sui social. E proprio alla vigilia dell'avvio il vescovo di Bergamo, monsignor Francesco Beschi, ha firmato un provvedimento pastorale che esonera il sacerdote dal suo incarico in parrocchia. (ANSA).