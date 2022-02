Banco Bpm non fa prezzo in Borsa, voci di un'Opa Unicredit

(ANSA) - MILANO, 11 FEB - Banco Bpm non è ancora entrata in contrattazione a Piazza Affari dove il titolo resta in preapertura, con un rialzo teorico del 7,6%, dopo le indiscrezioni si stampa relative a una possibile Opa di Unicredit.

Secondo il Messaggero dietro il balzo dell'8% di Bpm in Borsa, mercoledì scorso, non ci sarebbero solo i buoni numeri del bilancio ma anche il fatto che, fallita l'acquisizione di Mps, "l'istituto di Orcel sia tornato in manovra" su Piazza Meda. Al punto che "ai piani alti della finanza" ma anche "in ambienti del governo" c'è chi "non esclude che a cavallo del week end Unicredit possa farsi avanti con una proposta" e "c'è chi parla addirittura di Opa".

A Piazza Affari Unicredit cede l'1% a 15,69 euro in attesa che, eventualmente anche su richiesta della Consob, il gruppo guidato da Orcel chiarisca le sue intenzioni. Banco Bpm è da tempo indicata dagli analisti come la preda ideale per Unicredit, in grado di far crescere il gruppo di Orcel specialmente al Nord e assicurargli dimensioni analoghe a quelle di Intesa Sanpaolo. (ANSA).