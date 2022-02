A maggio torna Piano City Milano

(ANSA) - MILANO, 11 FEB - Si terrà il 20, 21 e 22 maggio l'undicesima edizione di Piano City Milano, tre giorni di musica non stop in cui le note dei pianoforti invaderanno la città di Milano e non solo. Da lunedì 14 fino a domenica 27 febbraio sul sito ufficiale della manifestazione www.pianocitymilano.it sarà possibile candidarsi come pianisti. Le realtà a vocazione culturale e le organizzazioni senza scopo di lucro possono invece proporsi con concerti autoprodotti.

"Piano City Milano - dichiara Ricciarda Belgiojoso, alla Direzione Artistica del festival - si è affermato negli anni come la festa che coinvolge l'intera città, a suon di pianoforte, portando la musica al grande pubblico con centinaia di concerti gratuiti diffusi sul territorio. Dopo due edizioni particolarmente sentite, ma necessariamente limitate, lanciamo ora alle istituzioni, alle associazioni, ai partner, alle scuole e naturalmente ai nostri cari pianisti l'invito a partecipare in prima persona a un'edizione straordinaria, nel segno di una ripresa condivisa: grazie alle vostre proposte torniamo in scena per rivivere insieme la musica dal vivo in scenari sorprendenti, con lo spirito inclusivo di sempre". (ANSA).