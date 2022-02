Morto pedone investito da un pirata

(ANSA) - MONZA, 10 FEB - Un uomo di 31 anni è morto, dopo essere stato investito da un pirata della strada, ieri sera, a Monza. A quanto emerso stava attraversando la strada con un amico, quando un'auto lo ha falciato.

Il conducente del veicolo, invece di fermarsi, è fuggito. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i carabinieri.

Trasportato d'urgenza all'ospedale San Gerardo di Monza, il 31 enne non ce l'ha fatta. Il responsabile è stato rintracciato, si tratta di un quarantaduenne.

E' stato bloccato dopo una fuga di qualche chilometro a Brugherio (Monza), mentre sfrecciava per le strade del comune brianzolo con il parabrezza sfondato e la targa a penzoloni, ed è risultato positivo all'alcol. L'uomo è stato quindi sottoposto a fermo di indiziato delitto per omicidio stradale, e si trova ora in carcere in attesa della convalida dell'arresto. Fondamentale per rintracciarlo la testimonianza dell'amico della vittima e altri pedoni, rimasti miracolosamente illesi