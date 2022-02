Lavoro: dopo 3 giorni sciopero accordo cooperative Sifte-Berti

(ANSA) - MILANO, 10 FEB - Dopo tre giorni di sciopero, oggi compreso, è stato raggiunto un accordo fra i sindacati Cub Trasporti, Usb e Sol Cobas e il consorzio Ailati in cui confluiscono le due cooperative che lavorano per la società Sifte-Berti di Lainate (Milano) specializzata nei trasporti e nella logistica.

Il consorzio si è impegnato - è stato spiegato da Maurizio Fratus, segretario provinciale della Cub-Trasporti - ad adeguare i livelli retributivi al contratto nazionale a partire da ottobre scorso e a pagare la una tantum sempre prevista dal contratto. Inoltre sarà pagata a tutti i lavoratori l'indennità di malattia. L'accordo è stato approvato dai lavoratori, circa una cinquantina.

"E' un primo passo, un buon risultato - sottolinea Fratus - ma fra un mese le due cooperative dovrebbero fondersi in una e questo garantirebbe maggiore sicurezza sul piano del mantenimento del posto di lavoro e del salario". (ANSA).