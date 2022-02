Fontana, troppi anni di indifferenza

(ANSA) - MILANO, 10 FEB - Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha ricordato i martiri delle foibe nel corso delle celebrazioni per il Giorno del ricordo nell'aula del Consiglio regionale lombardo, alla presenza degli studenti delle scuole.

"Questo dramma è stato vissuto da un popolo per tanti, troppi anni nel silenzio e nell'indifferenza e nella negazione della sua esistenza - ha spiegato Fontana, ricordando che la sua maestra era una esule e che da lei è venuto a conoscenza di quel dramma -. Oggi è importante che in quest'aula importante ci siano i ragazzi, futuri cittadini ed è importante che la memoria venga affidata a voi e che voi la tramandiate attraverso le vostre voci. Voi dovete contribuire a creare un paese migliore, in cui vengano rispettate le libertà di tutti".

"La sopraffazione, la violenza nei confronti di altri cittadini è inaccettabile e non può trovare spazio in un paese civile libero e democratico - ha concluso Fontana -.

L'indifferenza per chi ha subito questa violenza è stata la cosa peggiore". (ANSA).