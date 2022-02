Covid, Moratti: 'Lombardia a un passo dalla zona bianca'

(ANSA) - MILANO, 10 FEB - "La discesa dei contagi confermata anche oggi sta portando la Lombardia a un passo dalla zona bianca". Lo dichiara la vice presidente e assessore regionale al Welfare, Letizia Moratti, fiduciosa in un prossimo passaggio della Regione, in zona gialla dal 3 gennaio, alla fascia con le minori restrizioni anti-Covid.

"Il primo parametro sotto il quale rientrare, quello del 10% dell'occupazione delle terapie intensive - spiega Moratti in post su Facebook -, è vicinissimo. Ci sono nelle terapie intensive lombarde 182 pazienti ricoverati, a fronte di un valore soglia di 181". Inoltre "il calo del 20% dei ricoverati nell'ultima settimana e del 36% dell'incidenza dei contagi ci annuncia una primavera più positiva rispetto a quella dell'anno passato", conclude. (ANSA).