COVID: il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 10 FEB - Sono in netto e costante miglioramento i dati relativi al Covid in Lombardia, anche se ritorna alto il numero dei decessi: 75 in un giorno. Per il resto, con 102.963 tamponi effettuati, è di 8.395 il numero di nuovi contagiati, con un tasso di positività in calo all'8,1% (ieri 8,9%), mentre a livello nazionale è all'11%. Il numero dei ricoverati diminuisce sia nelle terapie intensive (-10, 182) che nei reparti (-121, 2.272). Solo le province di Milano (2.673 casi) e Brescia (1.032) superano la soglia dei mille contagi.

"La discesa dei contagi confermata anche oggi sta portando la Lombardia a un passo dalla zona bianca" ha detto l'assessora regionale al Welfare, Letizia Moratti. E secondo il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, "si sta andando nella direzione della riacquistata libertà e normalità della nostra vita". "Forse - ha aggiunto il governatore intervenendo a RaiNews24 - si poteva fare qualcosa di più, però credo anche che un minimo di cautela vada bene, anche perché in questo momento le limitazioni sono piccole e poco invasive".

Continua infine a far discutere il tweet del giornalista di 'Libero' Tommaso Montesano che aveva paragonato la tragedia delle bare trasportate a Bergamo dai camion dell'esercito al caso del 'lago della Duchessa' ai tempi del sequestro Moro. Il giornalista, figlio dell'attore Enrico Montesano, è stato denunciato oggi alla Procura di Bergamo dall'associazione che tutela i parenti dei morti di Covid nella Bergamasca: "E' piuttosto evidente - si legge nel testo della denuncia - il gravissimo vilipendio alla memoria e alla dignità di migliaia di vittime e dei loro familiari". L'associazione ha chiesto che si proceda quanto meno per diffamazione aggravata. La querela è stata presentata a nome dell'avvocato Consuelo Locati che rappresenta il team di legali che assiste circa 500 familiari, secondo i quali "è palese l'intento vergognosamente offensivo e diffamatorio" di Montesano "teso a negare una delle verità storiche più tristi del dopoguerra". (ANSA).