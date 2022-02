Bollette, Milano spegne Castello e Comune

(ANSA) - MILANO, 10 FEB - Anche a Milano, così come in altre città italiane, dalle 20 alle 21 di questa sera si spegneranno le luci di due monumenti simbolo come il Castello Sforzesco e Palazzo Marino, sede del Comune, in segno di protesta contro il caro bollette.

"Lo facciamo per aderire all'iniziativa dell'Anci contro l'aumento dei costi dell'energia - ha spiegato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in un post sulle sue pagine social - . Un rincaro che incide negativamente sui bilanci degli enti locali limitando la possibilità di erogare con continuità i servizi pubblici ai cittadini.

Al Governo chiediamo ascolto e misure per il bene delle nostre comunità".



All'iniziativa aderiscono anche il Lirico e il Nazionale

“Il Lirico e il Nazionale di Milano aderiscono alle iniziative del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e dei numerosi sindaci italiani e stasera spegneranno le luci esterne e le insegne dei due teatri per sollecitare interventi contro il caro-bolletta”. Lo annuncia Matteo Forte, amministratore delegato per l’Italia di Stage Entertainment, comunicando che sia al Lirico che al Nazionale le luci si spegneranno alle ore 20 in concomitanza rispettivamente con l’inizio dello spettacolo ‘Samusà’ di Virginia Raffaele e con le prove generali del musical Pretty Woman.(ANSA).